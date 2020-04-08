Собянин выступил за жесткий контроль контактного круга людей из группы риска по COVID-19

19:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин выступил за жесткий контроль контактного круга людей из группы риска по коронавирусу. Об этом мэр Москвы заявил в ходе селекторного совещания Владимира Путина с главами регионов.
Собянин заявил, что сейчас крайне важно следить не только за пожилыми, вернувшимися из-за границы и зараженными людьми, но и за контактирующими с ними гражданами.
"Контактные группы вокруг них составляют от 10 до 20 человек, за ними тоже нужно жестко контролировать, чтобы они проходили 14-дневный карантин", – заявил мэр.
Собянин добавил, что для контроля нужно подключить ресурсы министерства внутренних дел, сотовых операторов и другие технические средства и силы.
Ранее мэр города заявил, что из-за коронавируса страдают не только люди, но и предприятия, поэтому сейчас главное обеспечить нормальное функционирование всего города.
Он добавил, что также нельзя останавливать строительство крупных объектов. Собянин пояснил, что через производство комплектующих и стройматериалов сохраняются миллионы рабочих мест в Москве и по всей России.
За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660. Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции.
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