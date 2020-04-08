Порядок выплаты компенсации безработным в Москве упрощен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным. Об этом говорится на персональном сайте Сергея Собянина.

Мэр города заявил, что в столице будет упрощен порядок получения регионального пособия по безработице, размер которого составляет 19 500 рублей в месяц.

Он пояснил, что между подачей заявления на получение доплаты и решением должно проходить не более пяти дней, а оформление документов должно осуществляться только в электронном виде. Мэр заверил, что новый порядок выплат безработным будет разработан в ближайшие дни.

Собянин также напомнил, что потерявшим работу гражданам Владимир Путин поручил выплачивать с апреля по июнь пособие в размере МРОТ. Пособие будет составлять 12 тысяч 130 рублей.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости особых мер поддержки семей с детьми, где родители временно потеряли работу. Путин предложил таким семьям дополнительно выплачивать по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Собянин заявил, что из-за коронавируса страдают не только люди, но и предприятия, поэтому сейчас главное обеспечить нормальное функционирование всего города.

"Как бы тяжело ни было, в условиях пандемии нельзя останавливать работу предприятий. Остановиться легко – запустить процесс заново невероятно трудно", – написал мэр.

Он добавил, что также нельзя останавливать строительство крупных объектов. Собянин пояснил, что через производство комплектующих и стройматериалов сохраняются миллионы рабочих мест в Москве и по всей России.

В заключение мэр еще раз обратился к руководителям предприятий, попросив их обеспечить доходы своих работников и не сокращать их.

"Ваши работники – основа вашего благополучия, вашего бизнеса и вашего будущего. Очень прошу не забывать об этом. Но если случится так, что люди останутся без работы и доходов, мы не бросим их в беде", – подчеркнул мэр.

