В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

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Государственный научный центр "Вектор" зарегистрировал тест-систему на определение антител к коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Она прошла все необходимые технические и клинические испытания. Отмечается, что диагностический инструмент позволит выявлять переболевших ретроспективно.

С помощью тест-системы также можно будет изучать популяционной иммунитет. Кроме того, она позволит проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин.

В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение вируса.