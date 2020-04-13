Путин заявил, что ближайшие недели в ситуации с COVID-19 в РФ станут определяющими

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом глава государства сообщил во время совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, говорится на сайте Кремля.

"Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов", – сказал Путин.

Российский президент обратил внимание, что в настоящий момент нужен объективный прогноз по ситуации с коронавирусом в стране. В частности, Путин добавил, что нужно спрогнозировать ситуацию с COVID-19 на ближайшие три, семь и 10 дней.

Так, глава государства поручил властям в режиме реального времени обновлять прогноз, учитывая реально складывающуюся обстановку.

Помимо того, Путин напомнил, что нужно предусмотреть все сценарии развития ситуации. Речь идет также о сложных и экстраординарных сценариях, отметил он.

Согласно распоряжению Владимира Путина, все ограничения, введенные ранее, будут действовать до конца апреля. Также он продлил нерабочую неделю по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы.

По сведениям на 13 апреля, в РФ зарегистрировано 18 328 случаев заболевания COVID-19 в 82 регионах. За последние сутки выявили 2 558 новых случаев в 62 регионах страны. Большинство из них в Москве – 1 355.