Путин подписал закон об уголовной ответственности при несоблюдении карантина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за несоблюдение карантина. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с новым законом, в качестве наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, установлен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 3 лет.

В том случае, если нарушение режима карантина повлекло по неосторожности смерть человека, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, будет устанавливаться наказание в виде штрафа от 1 до 2 миллионов рублей. При этом данный пункт предусматривает лишение права работать по определенной профессии на срок до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет.

Ко всему прочему, когда несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, полагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

25 марта во время обращения к россиянам Путин сообщил, что период с 30 марта по 3 апреля становится нерабочим с сохранением зарплаты. Данное решение принято для предотвращения угрозы быстрого распространения COVID-19 по стране.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 20% жителей столицы проигнорировали призывы о соблюдении режима самоизоляции. В связи с чем с 30 марта в городе действуют дополнительные меры, предписывающие перейти на домашний режим всем москвичам. Речь идет о горожанах вне зависимости от возраста.

В настоящий момент специалисты занимаются разработкой вакцины. В частности, в проекте участвуют ученые Российской академии наук.

В России зафиксировано 2777 заболевших коронавирусом в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.

Ранее стало известно, что Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции.