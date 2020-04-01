Путин подписал закон об уголовной ответственности при несоблюдении карантина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за несоблюдение карантина. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с новым законом, в качестве наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, установлен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Кроме того, предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 3 лет.
В том случае, если нарушение режима карантина повлекло по неосторожности смерть человека, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, будет устанавливаться наказание в виде штрафа от 1 до 2 миллионов рублей. При этом данный пункт предусматривает лишение права работать по определенной профессии на срок до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет.
Ко всему прочему, когда несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, полагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
25 марта во время обращения к россиянам Путин сообщил, что период с 30 марта по 3 апреля становится нерабочим с сохранением зарплаты. Данное решение принято для предотвращения угрозы быстрого распространения COVID-19 по стране.
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 20% жителей столицы проигнорировали призывы о соблюдении режима самоизоляции. В связи с чем с 30 марта в городе действуют дополнительные меры, предписывающие перейти на домашний режим всем москвичам. Речь идет о горожанах вне зависимости от возраста.
В настоящий момент специалисты занимаются разработкой вакцины. В частности, в проекте участвуют ученые Российской академии наук.
В России зафиксировано 2777 заболевших коронавирусом в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.
Ранее стало известно, что Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции.
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