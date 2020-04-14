ФИЦ разработал схему питания на самоизоляции

Фото: depositphotos/serezniy

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал схему питания для россиян в условиях самоизоляции. Об этом сообщает "Мир 24".

Специалисты рекомендуют употреблять больше витаминов, а также низкокалорийных продуктов. В день рекомендуется съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов, а вот употребление жиров, сахара, газировки и соков следует сократить. Также рекомендуется отказаться от мучного и продуктов из переработанного мяса. Вместо них в рацион лучше добавить цельнозерновой хлеб, нежирное мясо и рыбу.

Для здоровых людей, как утверждается, суточная норма калорий не должна превышать 1500–1800.

Специалисты также составили примерное меню на день. На завтрак предпочтительно есть кашу, омлет, яйца, творожные изделия или просто творог. Орехи, фрукты, сыр можно есть на второй завтрак или перекус.

На обед должен быть суп, а также блюдо из мяса, птицы или рыбы с гарниром и свежими овощами. На полдник можно съесть фрукты или сухофрукты. На ужин лучше выбирать блюда из мяса, птицы и рыбы, дополненные гарниром.

Врач Маргарита Королева ранее рассказала о способах правильного питания во время режима самоизоляции. В частности, она предложила употреблять пищу в шесть приемов, есть больше салатной зелени и овощей, а также отдавать предпочтение еде, которая укрепляет иммунитет или содержит витамины A и E.

Ранее российские диетологи и вирусологи заявили, что чрезмерный вес может быть дополнительным фактором риска в условиях распространения коронавируса. Также, согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, почти две трети из числа серьезно заболевших новой инфекцией имеют избыточный вес. В зоне риска находятся те, чей индекс массы тела больше 40.