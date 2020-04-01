Врач рассказала, как правильно питаться в период пандемии коронавируса

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Профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева рассказала Москве 24, какие продукты позволят укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса, а от чего лучше воздержаться. По мнению врача, сейчас правильное питание может позволить снизить риск заражения COVID–19.
В первую очередь, считает Королева, необходимо разделить потребляемую за день пищу на шесть приемов, где за раз по объему каждый не должен превышать 250 миллилитров. После семи вечера врач советует совсем воздержаться от еды. "Необходимо пересмотреть свой рацион, чтобы он был максимально сбалансированным, наполненным компонентами, которые будут максимально поддерживать иммунитет", – сказала профессор.
Один из важнейших элементов в составе рациона – это белок, содержащийся в рыбе и птице. По словам врача, он способствует выделению иммуноглобулина. Он позволит минимизировать попадание в организм чужеродных или потенциально опасных веществ. Потребление мяса, по мнению Королевой, не должно превышать двух раз в неделю, обязательно с гарниром из овощей и свежей зелени.
Особенно эксперт отметила необходимость потребления овощей и салатной зелени, при условии щадящей обработки. "Эти компоненты имеют в своем составе не только витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты, ферменты, фитонциды, но и являются пребиотиком для поддержания микрофлоры кишечника. От нее на зависит 80% защитных факторов организма", – отметила Королева. Фрукты также полезны, но в небольших количествах.
Также в свой рацион нужно включить лук, чеснок, все виды капусты, горькую салатную зелень (кинза, сельдерей, руккола). Как пояснила врач, в них содержится достаточное количество серы. Это обеспечит хорошую детоксикацию, выведение всех агрессивных факторов, ненужных организму.
Королева озвучила необходимость укреплять сами клетки организма с помощью витаминов А и Е, которые содержатся в полезных жирах. Для этого подойдет красная рыба, авокадо и орехи. "Они создают липидную мантию для каждой клетки, которая должна держать оборону от внутриклеточного внедрения ненужных факторов патологического характера", – рассказала профессор. Орехи также позволяют запастись клетчаткой для лучшей дезинтоксикации организма.
Королева призвала не забывать об обильном питье. По ее мнению, в день взрослый человек должен потреблять не менее 2,5 литра воды в день. "Количество жидкости даже можно рассчитать по массе тела. На каждый килограмм должно приходиться 33 грамма жидкости", – делится врач. Она отметила, что два литра – это вода с добавлением лимона или грейпфрута, а остальное – зеленый чай. "Такой состав будет хорошо ощелачивать организм. Именно в такой среде пресекается распространение бактериально-вирусной инфекции", – заявила Королева.
Королева призывает отказаться от сладкого. По ее мнению, сладости поддерживают процесс гликации, что провоцирует воспалительные факторы, в силу разобщения межклеточных пространств. Аналогично стоит минимизировать потребление молочных продуктов. "Они обладают провоспалительным действием и негативно действуют на защитные структуры организма", – пояснила врач.
Профессор считает, что на самом деле самое главное – это сразу резко снизить калорийность пищи. "В обычном графике человек позволял себе двигаться, что требовало определенных энергетических затрат. Сейчас в условиях изоляции необходимо максимально сократить количество поступающей энергии из состава потребляемой пищи. Дабы не накапливать ее в виде подкожно-жировой клетчатки. Тем самым уйти от риска набора лишних килограммов", – считает Королева.
Ранее российские диетологи и вирусологи заявили, что чрезмерный вес может быть дополнительным фактором риска в условиях распространения коронавируса. Также, согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, почти две трети из числа серьезно заболевших новой инфекцией имеют избыточный вес. В зоне риска находятся те, чей индекс массы тела больше 40.
С 30 марта в столице действуют дополнительные меры, предписывающие перейти на домашний режим всем москвичам вне зависимости от возраста. Также Сергей Собянин отметил, что период нерабочей недели позволит радикально усилить меры по самоизоляции граждан.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин после введения дополнительных мер в Москве поручил регионам рассмотреть возможность введения аналогичного режима на их территории. После этого в субъектах России начали вводить режим самоизоляции, одними из последних его ввели регионы Северного Кавказа.
За последние сутки в России зарегистрировали 440 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, численность инфицированных на территории РФ составила 2 777 человек. 190 человек излечились от коронавируса, в то время как 24 человека стали жертвами COVID-19. Более 215 тысяч человек в России продолжают оставаться под медицинским наблюдением.
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