Врач рассказала, как правильно питаться в период пандемии коронавируса

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Профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева рассказала Москве 24, какие продукты позволят укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса, а от чего лучше воздержаться. По мнению врача, сейчас правильное питание может позволить снизить риск заражения COVID–19.

В первую очередь, считает Королева, необходимо разделить потребляемую за день пищу на шесть приемов, где за раз по объему каждый не должен превышать 250 миллилитров. После семи вечера врач советует совсем воздержаться от еды. "Необходимо пересмотреть свой рацион, чтобы он был максимально сбалансированным, наполненным компонентами, которые будут максимально поддерживать иммунитет", – сказала профессор.

Один из важнейших элементов в составе рациона – это белок, содержащийся в рыбе и птице. По словам врача, он способствует выделению иммуноглобулина. Он позволит минимизировать попадание в организм чужеродных или потенциально опасных веществ. Потребление мяса, по мнению Королевой, не должно превышать двух раз в неделю, обязательно с гарниром из овощей и свежей зелени.

Особенно эксперт отметила необходимость потребления овощей и салатной зелени, при условии щадящей обработки. "Эти компоненты имеют в своем составе не только витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты, ферменты, фитонциды, но и являются пребиотиком для поддержания микрофлоры кишечника. От нее на зависит 80% защитных факторов организма", – отметила Королева. Фрукты также полезны, но в небольших количествах.

Также в свой рацион нужно включить лук, чеснок, все виды капусты, горькую салатную зелень (кинза, сельдерей, руккола). Как пояснила врач, в них содержится достаточное количество серы. Это обеспечит хорошую детоксикацию, выведение всех агрессивных факторов, ненужных организму.

Королева озвучила необходимость укреплять сами клетки организма с помощью витаминов А и Е, которые содержатся в полезных жирах. Для этого подойдет красная рыба, авокадо и орехи. "Они создают липидную мантию для каждой клетки, которая должна держать оборону от внутриклеточного внедрения ненужных факторов патологического характера", – рассказала профессор. Орехи также позволяют запастись клетчаткой для лучшей дезинтоксикации организма.

Королева призвала не забывать об обильном питье. По ее мнению, в день взрослый человек должен потреблять не менее 2,5 литра воды в день. "Количество жидкости даже можно рассчитать по массе тела. На каждый килограмм должно приходиться 33 грамма жидкости", – делится врач. Она отметила, что два литра – это вода с добавлением лимона или грейпфрута, а остальное – зеленый чай. "Такой состав будет хорошо ощелачивать организм. Именно в такой среде пресекается распространение бактериально-вирусной инфекции", – заявила Королева.





Маргарита Королева профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины Все это питание в правильных сочетаниях продуктов при щадящей обработке позволит поддержать иммунитет. Это имеет значение для весны в принципе, и особенно для этой ситуации, когда организму столь важны только полезные компоненты и никакого пищевого мусора.

Королева призывает отказаться от сладкого. По ее мнению, сладости поддерживают процесс гликации, что провоцирует воспалительные факторы, в силу разобщения межклеточных пространств. Аналогично стоит минимизировать потребление молочных продуктов. "Они обладают провоспалительным действием и негативно действуют на защитные структуры организма", – пояснила врач.

Профессор считает, что на самом деле самое главное – это сразу резко снизить калорийность пищи. "В обычном графике человек позволял себе двигаться, что требовало определенных энергетических затрат. Сейчас в условиях изоляции необходимо максимально сократить количество поступающей энергии из состава потребляемой пищи. Дабы не накапливать ее в виде подкожно-жировой клетчатки. Тем самым уйти от риска набора лишних килограммов", – считает Королева.

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