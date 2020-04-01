Фото: скриншот видео эфира телеканала Москва 24

Москвичам в эфире телеканала Москва 24 дали советы по тому, как правильно разбирать пакеты с продуктами в условиях пандемии коронавируса.

В ситуации угрозы распространения COVID-19 столичные жители все чаще стали пользоваться услугами доставки продуктов на дом. В то же время, чтобы снизить риск угрозы заражения, необходимо следовать нескольким важным правилам. Они касаются процесса получения и дальнейшей расфасовки продуктов.

Во время оформления заказа в приложении магазина необходимо указать пожелание бесконтактной доставки. То есть курьеру необходимо оставить заказ перед дверью. Встречать его стоит в перчатках и маске и при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра в соответствии с мерами, предпринятыми московскими властями с 30 марта.

Затем необходимо каждую упаковку протереть стерильными спиртовыми салфетками. Доставленные овощи и фрукты лучше промыть с мылом или антибактериальным гелем.

Если же речь идет о готовой еде, то упаковку из-под нее также надо дезинфицировать. В частности, если речь идет о пицце, то лучше есть ее на своей тарелке, а не из принесенной коробки.

Люди пользуются различными способами уничтожения потенциальной заразы на упаковках. Так, жительница Москвы Ангелина Дубровская обрабатывает принесенные продукты парогенератором. А Мила из Канады моет под краном даже упаковки из-под хлеба или шоколадной плитки.

Эксперты предупреждают, что меры предосторожности важно соблюдать, поскольку коронавирус способен жить на различных поверхностях не менее 72 часов. Врач Филипп Кузьменко и вовсе считает, что руки нужно мыть и после контакта с упаковкой или окончания приготовления еды.

"После того как вы закончили приготовление еды или потрогали какие-то упаковки, руки опять нужно помыть, перед тем как начать кушать", – подчеркнул Кузьменко.

Он также напомнил, что заражение часто происходит из-за того, что люди трогают свои слизистые оболочки немытыми руками.

Ранее москвичам дали советы о том, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин. В частности, им порекомендовали надевать маски и перчатки, а также не трогать ничего лишнего в магазинах.