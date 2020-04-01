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Москва 24

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Безопасность

09:42

Роспотребнадзор предписал всем гражданам соблюдать дистанцию не менее метра

общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все граждане в период пандемии должны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, говорится в постановлении Роспотребнадзора.

Ограничение распространяется на общественные места и транспорт, за исключением поездок на такси.

Ранее москвичей обязали соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Отмечается, что в магазинах, аптеках и любых других организациях, в которых находятся или работают люди, должна быть нанесена специальная разметка и установлен режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Специальные стикеры с просьбой соблюдать безопасную дистанцию разместили на сиденьях в вагонах Московского метрополитена.

Стикеры наклеены на каждое второе сиденье. Текст на них призывает не садиться на отмеченное место, чтобы соблюдать безопасную дистанцию между пассажирами.

Похожие меры принимают на железнодорожном транспорте. На станциях Ленинградского направления Октябрьской железной дороги нанесли специальную разметку, которая помогает пассажирам соблюдать дистанцию.

Специальную разметку, благодаря которой пассажиры смогут соблюдать дистанцию, ввели также в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Чкаловский.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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