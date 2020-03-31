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Москва 24

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Город

31 марта, 22:34

Стикеры о важности безопасной дистанции наклеили на сиденья метро в Москве

город транспорт безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специальные стикеры с просьбой соблюдать безопасную дистанцию разместили на сидениях в вагонах Московского метрополитена. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Дептранс.

"Добавили специальные стикеры на сиденья в метро, так что теперь соблюдать правило дистанции стало еще проще. Берегите себя!", – объявили в телеграм-канале ведомства.

Стикеры наклеены на каждое второе сидение. Текст на них призывает не садиться на отмеченное место, чтобы соблюдать безопасную дистанцию между пассажирами.

Похожие меры принимают на железнодорожном транспорте. На станциях Ленинградского направления Октябрьской железной дороги нанесли специальную разметку, которая помогает пассажирам соблюдать дистанцию.

Специалисты считают, что наиболее безопасным является расстояние в два метра. Его рекомендуется соблюдать при любом контакте.

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