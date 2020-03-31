Врачи объяснили, в чем польза и вред самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Медицинские специалисты рассказали, что при нахождении на самоизоляции есть польза и вред. По словам члена профсоюза врачей города Москвы "Действие" и участкового врача-терапевта Альбины Стрельченко, в первую очередь уменьшается риск заболеть гриппом, передает News.ru.

"Заболеть гриппом или ОРВИ без контакта с зараженным человеком невозможно. Обычно в организм попадает капля слюны больного", – обращает внимание врач. По ее словам, общее число больных простудными заболеваниями начнет снижаться на фоне самоизоляции и минимизации контактов между людьми.

Кроме того, одним из положительных моментов самоизоляции, по словам Стрельченко, станет режим питания. Находясь дома, люди тщательнее следят за своим рационом. "В условиях офиса многие мои пациенты часто перехватывают на бегу бутерброд. Неправильное питание становится причиной расстройств пищеварения", – подчеркивает специалист.

Хирург, ортопед Владимир Хорошев добавил, что сидячий образ жизни приводит к серьезным последствиям. Однако при удаленной работе сотрудники могут не только сидеть за компьютером, а периодически менять положение. "Самое гармоничное положение для здоровья спины – лежа. Мышцы спины и сам позвоночник расслабляются. Удаленная работа позволяет работать и в такой позе", – считает хирург.

В свою очередь, врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев называет негативную сторону "удаленки". По его заверению, может появиться лишний вес. Нужно заниматься физкультурой дома, подчеркивает врач.

Помимо того, кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев также приводит негативные моменты самоизоляции. В частности, возрастает склонность к образованию тромбов при малоподвижном образе жизни. В результате люди могут столкнуться с такими последствиями, как варикозная болезнь и тромбофлебит.

Семейный и детский психолог высшей категории Ольга Демьяненко заметила, что на удаленной работе члены семьи чаще находятся дома. В итоге не исключаются бытовые конфликты. "Нужно уметь разговаривать и обсуждать отрицательные эмоции, которые возникают", – советует она.

Ранее стало известно, что законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина принят в первом чтении.