Пандемия не является сценарием голливудского фильма – Медведев

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Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал сложившуюся ситуацию с распространением коронавируса. В частности, он отметил, что пандемия не является сценарием голливудского фильма.

В своем официальном аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" Медведев призвал людей ответственно отнестись к ситуации.

"Сейчас кому-то может показаться, что происходящее – какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит – это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации", – написал Медведев.

Он подчеркнул, что в стране приняты все необходимые меры для борьбы с инфекцией, поэтому причин для паники нет.

Медведев добавил, что президент России Владимир Путин также попросил граждан о максимальной ответственности за себя, родных и близких.

Российский лидер назвал коронавирус более серьезной проблемой, чем кризис 2008 года. Об этом Путин заявил на саммите G20. В частности, президент РФ отметил необходимость совместных действий по восстановлению мировой экономики.

Ранее власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В ближайшие дни в столице выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска.