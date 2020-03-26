Путин назвал коронавирус более серьезной проблемой, чем кризис 2008 года

18:24
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал последствия пандемии коронавируса как более разрушительные, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. Об этом глава государства заявил на саммите G20, передает ТАСС.
"Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию", – подчеркнул Путин.
Во время своего выступления российский лидер также указал на необходимость совместных действий по восстановлению экономики, пострадавшей от кризиса. В этом направлении Путин выделил роль национальных бюджетов.
Саммит G20 впервые в истории проводится в видеоформате. Кроме того, конференция полностью закрыта для прессы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, страны обсудят международные усилия по борьбе с коронавирусом.
В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.
По данным ВОЗ на 26 марта, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.
G20 впервые в истории собралась на виртуальный саммит
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