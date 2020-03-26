Саммит лидеров G20 по коронавирусу будет полностью закрыт для прессы

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Саммит лидеров "Большой двадцатки" по коронавирусу будет полностью закрыт для прессы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, будут показаны видеокадры, чтобы были ясны технологические моменты конференции. "Но в целом она будет целиком закрыта для прессы, формат выбирает страна-организатор", – объяснил представитель Кремля.

Он уточнил, что на этом саммите не будет обсуждаться тема нефти. Однако Песков полагает, что будет затронута тема экономических последствий COVID-19 для мировой экономики.

"Но еще раз повторяю: основная тема – это международные усилия по борьбе с коронавирусом", – цитирует его РИА Новости.

Саммит G20 состоится 26 марта в видеоформате. Владимир Путин примет в нем участие.

Мероприятие пройдет виртуально в связи с мерами безопасности из-за распространения в мире коронавируса COVID-19. В России им заразились 840 человек. По данным ВОЗ, в мире заболело более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.