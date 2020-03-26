Захарова рассказала, как итальянцы относятся к российским военным

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Итальянцы приветствуют военных экспертов, прибывших к ним в страну из России для оказания поддержки в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она привела слова начальника Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения полковника Игоря Богомолова. Он ранее рассказал, что операции по оказанию помощи проходят штатно, а жители Италии так рады видеть российских военных, что "не чувствуется, что находишься в другой стране".

С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов РФ с военными вирусологами, а также с медицинской помощью из России.

В министерстве обороны РФ рассказали, что всего туда отправили около 100 специалистов в области эпидемиологии.

21 марта президент России Владимир Путин в разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать необходимую помощь. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Россия готова помочь Италии без каких-либо ответных мер.