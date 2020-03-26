Британец угрожал полицейским заражением COVID-19 – СМИ

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Житель британского Белфаста в Северной Ирландии предстанет перед судом за то, что намеренно кашлял на полицейских. При этом он заявлял, что болен коронавирусом, сообщает местное издание Belfast Telegraph.

39-летнего мужчину задержали из-за бытового насилия. После задержания он сказал сотрудникам полиции, что заражен COVID-19, и стал кашлять на них.

Отмечается, что он предстанет перед судом Белфаста по обвинению в двух случаях покушения на причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, его обвинили в нападении из-за инцидента в связи с бытовым насилием.

В Японии жителя префектуры Айти, у которого выявили коронавирус, заподозрили в намеренном распространении инфекции. Врачи попросили его идти домой и обеспечить самоизоляцию, однако он пошел в бар, предварительно сообщив родственникам о планах "распространить вирус".

Как минимум у одного человека из тех, с кем контактировал заразившийся, был обнаружен коронавирус. Речь идет о посетительнице бара, в который заходил мужчина.

В России коронавирусом заражено 840 человек. ВОЗ сообщает, что в мире зафиксировано более 375 тысяч случаев заболевания, свыше 16,3 тысячи человек скончалось. Представитель организации в России Мелита Вуйнович считает, что введение жесткого карантина в Москве и других городах страны пока не требуется.