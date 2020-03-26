В ВОЗ не видят необходимости жесткого карантина в России

14:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Введение жесткого карантина в Москве и других городах России из-за коронавируса пока не требуется, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, будет легче пройти через этот период, если россияне смогут соблюдать самодисциплину без карантина.
"Но если будет нужно, я уверена, что и эта мера будет применяться, но на этот момент, кажется, что она еще не нужна", – цитирует ее ТАСС.
Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что нерабочая неделя не отразится на графике выходных.
Сергей Собянин считает, что примерно половина столичных жителей фактически уже "находятся на карантине" из-за коронавируса. Он объяснил, что в городе предпринимаются почти те же меры, что и при чрезвычайном положении, однако при этом их "не называют громкими эпитетами".
Мэр ввел домашний режим для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничения действуют с 26 марта по 14 апреля. Для выше названных горожан, а также студентов колледжей и вузов отменены льготы в транспорте.
С 28 марта по 5 апреля в Москве приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли, продуктовые магазины и аптеки же будут открыты без ограничений. Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому студентов российских вузов оправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Школьники страны уходят на каникулы до 12 апреля.
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