Собянин: половина столичных жителей фактически уже находятся на карантине

25 марта, 22:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что половина столичных жителей фактически уже находятся на карантине из-за коронавируса.
Он отметил, что в городе предпринимаются практически те же меры, что и при чрезвычайном положении, однако при этом их не нарекают громкими эпитетами. Он подчеркнул, что от 40 до 50% москвичей фактически находятся на карантине.
"То, что люди, прибывшие из-за границы, находятся в самоизоляции – это разве не карантин? В Москве 2 миллиона пожилых людей находятся в самоизоляции в домашних условиях – это что, не карантин? Когда мы сказали 1,5 миллионам московских школьников сидеть дома – это что, не карантин? Когда мы попросили работодателей перевести работников на дистанционную работу там, где это возможно, – это не карантин?", – сказал Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ.
Также он выразил соболезнования родственникам умерших, у которых был выявлен коронавирус и подтверждено заболевание пневмонией. Кроме того, он рассказал, что ограничения, введенные на московском транспорте, продиктованы заботой о здоровье столичных жителей.
В то же время Собянин отметил, что пик коронавируса еще не пройден. В то же время он выразил надежду, что его последствия удастся сгладить.
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