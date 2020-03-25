Собянин: половина столичных жителей фактически уже находятся на карантине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что половина столичных жителей фактически уже находятся на карантине из-за коронавируса.

Он отметил, что в городе предпринимаются практически те же меры, что и при чрезвычайном положении, однако при этом их не нарекают громкими эпитетами. Он подчеркнул, что от 40 до 50% москвичей фактически находятся на карантине.

"То, что люди, прибывшие из-за границы, находятся в самоизоляции – это разве не карантин? В Москве 2 миллиона пожилых людей находятся в самоизоляции в домашних условиях – это что, не карантин? Когда мы сказали 1,5 миллионам московских школьников сидеть дома – это что, не карантин? Когда мы попросили работодателей перевести работников на дистанционную работу там, где это возможно, – это не карантин?", – сказал Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ.

Также он выразил соболезнования родственникам умерших, у которых был выявлен коронавирус и подтверждено заболевание пневмонией. Кроме того, он рассказал, что ограничения, введенные на московском транспорте, продиктованы заботой о здоровье столичных жителей.

В то же время Собянин отметил, что пик коронавируса еще не пройден. В то же время он выразил надежду, что его последствия удастся сгладить.