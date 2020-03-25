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Мэр Москвы

21:48

Собянин выразил соболезнования родственникам умерших, у которых был обнаружен COVID-19

мэр Москвы утраты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным умерших, у которых ранее выявили заражение коронавирусом.

"Соболезную их близким, родным. Действительно, это факт: у людей были множественные хронические и другие заболевания, тяжелая пневмония. Мы получили положительные тесты, уже знали за несколько дней, что у них коронавирусная инфекция. Но уже иммунитет и состояние здоровья пациентов такое, что медики делали все, что возможно, но не справились с ситуацией", – поделился Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ.

Ранее стало известно, что двое пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в возрасте 88 и 73 лет. Медики подтвердили заболевание "пневмония" у обоих умерших.

В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус


Также Собянин в интервью телеканалу ТВЦ поддержал инициативу, внесенную в Госдуму, об ужесточении наказания за нарушение карантинного режима. Он отметил, что "это необходимо по мере нарастания угрозы".

Всего в России за все время медицинских наблюдений зафиксировали 658 случаев заражения коронавирусом. 410 из них приходятся на Москву, где за последние сутки обнаружили еще 120 инфицированных COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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