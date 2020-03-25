Собянин выразил соболезнования родственникам умерших, у которых был обнаружен COVID-19

21:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным умерших, у которых ранее выявили заражение коронавирусом.
"Соболезную их близким, родным. Действительно, это факт: у людей были множественные хронические и другие заболевания, тяжелая пневмония. Мы получили положительные тесты, уже знали за несколько дней, что у них коронавирусная инфекция. Но уже иммунитет и состояние здоровья пациентов такое, что медики делали все, что возможно, но не справились с ситуацией", – поделился Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ.
Ранее стало известно, что двое пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в возрасте 88 и 73 лет. Медики подтвердили заболевание "пневмония" у обоих умерших.
В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус
Также Собянин в интервью телеканалу ТВЦ поддержал инициативу, внесенную в Госдуму, об ужесточении наказания за нарушение карантинного режима. Он отметил, что "это необходимо по мере нарастания угрозы".
Всего в России за все время медицинских наблюдений зафиксировали 658 случаев заражения коронавирусом. 410 из них приходятся на Москву, где за последние сутки обнаружили еще 120 инфицированных COVID-19.
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