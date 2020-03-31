Врачи обнаружили связь между коронавирусом и лишним весом

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Российские диетологи и вирусологи полагают, что чрезмерный вес может быть дополнительным фактором риска в условиях распространения коронавируса, сообщает газета "Известия".

Связь ожирения и COVID-19 пока не доказана, однако уже известно, что заболевание у таких пациентов протекает в более тяжелой форме. При меньшей глубине и объеме легких у людей с ожирением пневмония развивается активнее.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, почти две трети из числа серьезно заболевших новой инфекцией имеют избыточный вес. В зоне риска находятся те, чей индекс массы тела больше 40.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал отказаться от обильной и тяжелой пищи. По его словам, питание должно быть рациональным и сбалансированным.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.

Ранее завотделом науки в 67-й московской больнице, профессор Владимир Шумилов заявил, что уже в следующем месяце распространение коронавирусной инфекции пойдет на спад. Врач подчеркнул, что COVID-19 становится менее агрессивным.