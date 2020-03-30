Столичный врач рассказал о снижении агрессивности коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заведующий отделом науки в 67-й московской больнице, профессор Владимир Шумилов заявил, что уже в следующем месяце распространение коронавирусной инфекции пойдет на спад. Врач подчеркнул, что COVID-19 становится менее агрессивным, передает РИА Новости.

"Я считаю, прогноз весьма благоприятный", – сказал Шумилов. По словам столичного медика, с апреля распространение инфекции пойдет на спад.

По информации на 30 марта, в 71 регионе РФ зарегистрировали 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выписаны по выздоровлении два человека – в Калининградской и Мурманской областях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Известно, что в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. Сейчас продолжается разработка вакцины.

Ранее сообщалось, что в ГД внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина.