Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Северный Кавказ стал третьим федеральным округом в России, где все регионы ввели режим самоизоляции, сообщает РИА Новости. Накануне ограничения из-за коронавируса ввели все регионы Урала и Сибири.

Последней на СКФО ограничительные меры приняла Северная Осетия, где выявили два первых случая заражения COVID-19. До этого карантин ввели в Чечне, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане и Ставропольском крае.

На Ставрополье и в КБР, согласно последним данным, подтвердили по 6 случаев коронавируса, в Дагестане – 13, в Чечне – 9, в Ингушетии –1, а в Карачаево-Черкесии зараженных нет.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима.

Если гражданин нарушил режим карантина, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, если должностное лицо – от 50 до 150 тысяч рублей, если юридическое лицо – от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

В случае причинения вреда здоровью или смерти человека, без признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Также КоАП дополняется статьей, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших, вылечился 121 человек, скончались 17 человек.