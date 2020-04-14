Психолог посоветовала чаще отказываться от гаджетов во время самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Психолог кризисного центра помощи женщинам и детям филиала "Маленькая мама" столичного департамента труда и социальной защиты Светлана Алехина порекомендовала организовывать периоды сознательного отказа от гаджетов, передает Агентство "Москва".
Она отметила, что в среднем россияне проводят в режиме онлайн 6 часов 29 минут и это время может увеличиться во время карантина. В связи с этим Алехина предлагает устраивать "digital-детокс", то есть отказываться от гаджетов и уделять внимание близким или другим хобби.
"Организуйте свой день так, чтобы он был наполнен разнообразными делами, такими как зарядка, чтение бумажных журналов и книг, домашние дела, общение с родными. Обязательно делайте 10-минутные перерывы для отдыха от компьютера. Пройдитесь по квартире, посмотрите в окно вдаль, переключитесь, сделайте несколько физических упражнений", – посоветовала Алехина.
Также она порекомендовала отказываться от времяпрепровождения за гаджетами вечером. Алехина подчеркнула, что частое использование смартфонов, планшетов или компьютеров плохо сказывается как на психическом, так и на физическом здоровье человека.
"Когда человек долго пользуется телефоном, компьютером, планшетом, он не замечает, как непроизвольно наклоняется вперед и вниз, увеличивая нагрузку на шейные отделы позвоночника. Это чревато болями в спине, мигренями, чувством скованности. Кроме того, гаджеты излучают синий свет, который при долгом или частом использовании негативно влияет на психическое здоровье", – отметила Алехина.
В качестве замены гаджетам она также посоветовала проанализировать последние месяцы и годы своей жизни. По словам Алехиной, отказ от гаджетов также помогает обратить внимание на свой внутренний мир.
"В этот период очень полезно провести анализ своей жизни за последние месяцы или годы: чего вы хотели и к чему пришли, чем вы гордитесь, в чем вы стали лучше, что хотите изменить и почему. Происходит снятие стресса благодаря осознанному снижению темпа жизни. Замедляясь, вы естественным образом сосредотачиваетесь на себе, на том, что важно для вас, а не на соответствии ожиданиям других", – сказала Алехина.
Ранее специалист МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов рассказал, что стресс в связи с угрозой распространения COVID-19 может ухудшить качество сна, а также привести к неврозам.
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