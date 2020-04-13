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Общество

03:31

Психолог заявила о пользе мемов во время пандемии

общество безопасность

Фото: Depositphotos

Итальянский психолог Сара Реджинелла заявила, мемы, комиксы и анекдоты помогают расслабиться во время самоизоляции.

Она указала, что для многих жизнь на карантине невыносима из-за монотонности, а выбраться из этого порочного круга поможет чувство юмора.

Специалист подчеркнула, что юмор – прекрасный механизм защиты с психологической точки реакции. "Нам это нужно, чтобы иметь силы", – сказала эксперт.

При этом, по ее словам, во времена пандемии психологи могут помочь справить с последствиями нарушения повседневной рутины и изоляции.

"Это может быть и домашнее насилие, и депрессия, и посттравматическое расстройство", – отметила Реджинелла в интервью РИА Новости.

В Москве запустили службу психологической поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за необходимости соблюдать карантин.

Обратиться за помощью можно анонимно по телефону +7 (495) 150-54-45 ежедневно с 9:00 до 20:00. Специалисты окажут поддержку и дадут советы.

В Москве запустили службу психологической поддержки для людей на карантине

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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