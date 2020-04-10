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Общество

10:59

Психолог посоветовала в период самоизоляции планировать путешествия

общество туризм

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Во время домашней самоизоляции можно спланировать будущие путешествия. Об этом заявила член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева, передает Агентство "Москва".

"Сейчас нет необходимости куда-либо торопиться, искать горячие туры или бронировать жилье в другой стране. Соответственно, период самоизоляции идеально подходит для того, чтобы в спокойной обстановке проложить маршруты будущих путешествий", – подчеркнула Челышева.

По словам психолога, подобные планы помогут москвичам справиться со стрессом.

При этом Челышева обратила внимание, что при разговоре о будущих поездках с близкими стоит избегать формулировки "когда снимут ограничения".

"Просто планируйте путешествия со стопроцентной уверенностью, что они произойдут в будущем, не зацикливаясь на конкретных датах", – советует психолог жителям столицы.

До этого интровертам на самоизоляции рекомендовали договориться с родными о личном пространстве. Психолог Юлия Клейменова сказала, что нужно аргументированно объяснить эту необходимость.

Кроме того, психолог уточнила, что делать с агрессивными соседями. Если соседи громко и постоянно выясняют отношения, то Мария Меркулова советует заручиться поддержкой других жильцов дома и поговорить с источниками шума.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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