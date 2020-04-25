Парки Москвы подготовили для горожан спортивную программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские парки собрали для жителей столицы подборки тематических спортивных занятий. На своих страницах в соцсетях упражнениями делятся музей-заповедник "Царицыно", парки "Сокольники" и Измайловский, а также несколько других. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Онлайн-тренировки разработаны специально для того, чтобы помочь горожанам поддержать хорошую физическую форму во время вынужденного пребывания дома. Их ведут опытные инструкторы из лучших фитнес-клубов Москвы. Упражнения могут выполнять люди любого возраста и разного уровня спортивной подготовки", – объяснили в пресс-службе Мосгорпарка.

На данный момент на страницах природных территорий доступно уже 60 онлайн-тренировок. Все они бесплатные и различаются как по специализации, так и по длительности – от 6 до 30 минут.

Так, в парке искусств "Музеон" предложили комплекс упражнений на поддержку осанки. В силу того, что в городе введен режим самоизоляции, москвичи проводят много времени сидя и позвоночник требует разгрузки. Социальные сети парка "Фили" представили серию интенсивных тренировок на укрепление мышц, а в Бабушкинском парке предлагают освоить дыхательную гимнастику цигун. Всего те или иные комплексы представили 13 столичных парков.

Ранее департамент спорта столицы совместно с "Яндекс.Эфиром" запустил онлайн-проект "Домашние тренировки от российских спортсменов". Комплексы упражнений, как заявили организаторы, будут адаптированы для разных групп населения.