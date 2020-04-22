Москомспорт представил "Домашние тренировки от российских спортсменов" на "Яндекс.Эфире"

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Департамент спорта столицы совместно с "Яндекс.Эфиром" запустили онлайн-проект "Домашние тренировки от российских спортсменов".
К проекту присоединились ведущие спортсмены страны, которые дадут серию тренировок. С участниками поделятся комплексом упражнений, которые рассчитаны на выполнение в домашних условиях.
Данный проект будет реализован в рамках общего направления по борьбе с пандемией коронавируса #сидидома.
Присоединиться к онлайн-тренировкам можно будет, открыв "Яндекс.Эфир". Известно, что среди участников будут олимпийские чемпионы и чемпионы мира.
Так, уже провели тренировки Ольга Зайцева, Юрий Постригай. Кроме того, в проекте также приняли участие фигуристки Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, бодибилдер Юрий Голубев и другие профессиональные спортсмены.
Каждая тренировка имеет хронометраж до трех минут. Отмечается, что все упражнения зрители могут повторить дома.
Ранее сообщалось, столичные врачи запустили серию табата-тренировок.
Недавно стало известно, что в онлайн перешли практически все крупные спортивные клубы и танцевальные студии.
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