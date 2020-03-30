Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

30 марта, 18:40

"Больше передвигаются, поэтому заражаются": об опасности коронавируса для людей до 40 лет

общество

На данный момент в Москве почти 40% пациентов с коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких, моложе 40 лет. Разбираемся с вирусологом, почему COVID-19 добрался до молодых и действительно ли вероятность заразиться у них не меньше, чем у пожилых людей.

Заболеть может любой, независимо от возраста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, среди всех заболевших 46% составляют люди в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству заболевших молодежь от 18 до 34 лет, сейчас их порядка 33,5%. Еще 15% пациентов – люди старше 65 лет. Среди носителей COVID-19 выявлено 5,5% детей: они могут быть носителями вируса, при этом не имея внешних симптомов болезни или перенося коронавирус в легкой форме.

Ранее считалось, что в непосредственной группе риска находятся пожилые люди старше 60 лет. Однако текущая статистика показывает, что почти половина больных с тяжелым повреждением легких – это люди моложе 60 лет. При этом 40% пациентов, находящихся на ИВЛ, младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет 64%. Эти данные подтверждаются и опытом других стран.

В мире уже зафиксированы случаи смерти молодых людей и даже детей от коронавируса. Как сообщает РИА Новости, в США скончался первый младенец, зараженный COVID-19. Ребенку не было еще и года. Другой печальный случай, по сообщению издания The Sun, произошел в Лондоне. С разницей в одни сутки от коронавируса погибли 61-летний сотрудник аэропорта Хитроу и его 33-летняя дочь-фармацевт.

О самой молодой в Европе смерти от коронавируса сообщило издание Daily Mail. Жертвой COVID-19 стал 14-летний подросток из Португалии. Сообщается, что ребенок страдал псориазом, однако у него не было серьезных проблем со здоровьем. Несколькими днями ранее в парижской больнице от коронавируса умерла 16-летняя девушка. Отмечается, что у нее не было хронических заболеваний, и смерть была констатирована через неделю после обнаружения "легкого кашля".

Молодые чаще контактируют и выходят на улицы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн предполагает, что высокий процент заболевания среди молодых может быть обусловлен тем, что они хуже соблюдают режим самоизоляции.

Такая статистика может показывать то, что молодые больше передвигаются, больше контактируют, поэтому больше заражаются. Если люди будут соблюдать режим самоизоляции, это позволит нам затормозить темпы эпидемии и сократить количество смертей.
Анатолий Альтштейн
вирусолог, доктор медицинских наук

Несмотря на ограничения, предпринятые властями для того, чтобы предотвратить распространение эпидемии, около 20% москвичей продолжают игнорировать призывы о соблюдении режима самоизоляции.

Даже по Москве мы видим, что около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения по переводу на домашний режим и самоизоляцию не только групп риска, но и всех граждан.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил, что к концу текущей недели планируется запустить систему контроля за соблюдением режима самоизоляции. Это позволит полностью контролировать передвижение граждан по городу и оперативно работать с нарушителями режима.

Также мэр подчеркнул, что в ближайшее время будет принят федеральный закон, который позволит более активно работать по данному вопросу. Это позволит властям радикально усилить меры самоизоляции.

С 30 марта были введены ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно выходить только при необходимости обращения за экстренной медицинской помощью или другой угрозы жизни и здоровью, а также поездок на работу, если это необходимо. Разрешается совершать покупки в продуктовых магазинах и аптеках и выгул питомцев в радиусе 100 метров от дома.

В соответствии с указом Владимира Путина период с 28 марта по 5 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать