"Больше передвигаются, поэтому заражаются": об опасности коронавируса для людей до 40 лет

На данный момент в Москве почти 40% пациентов с коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких, моложе 40 лет. Разбираемся с вирусологом, почему COVID-19 добрался до молодых и действительно ли вероятность заразиться у них не меньше, чем у пожилых людей.

Заболеть может любой, независимо от возраста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, среди всех заболевших 46% составляют люди в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству заболевших молодежь от 18 до 34 лет, сейчас их порядка 33,5%. Еще 15% пациентов – люди старше 65 лет. Среди носителей COVID-19 выявлено 5,5% детей: они могут быть носителями вируса, при этом не имея внешних симптомов болезни или перенося коронавирус в легкой форме.

Ранее считалось, что в непосредственной группе риска находятся пожилые люди старше 60 лет. Однако текущая статистика показывает, что почти половина больных с тяжелым повреждением легких – это люди моложе 60 лет. При этом 40% пациентов, находящихся на ИВЛ, младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет 64%. Эти данные подтверждаются и опытом других стран.



В мире уже зафиксированы случаи смерти молодых людей и даже детей от коронавируса. Как сообщает РИА Новости, в США скончался первый младенец, зараженный COVID-19. Ребенку не было еще и года. Другой печальный случай, по сообщению издания The Sun, произошел в Лондоне. С разницей в одни сутки от коронавируса погибли 61-летний сотрудник аэропорта Хитроу и его 33-летняя дочь-фармацевт.

О самой молодой в Европе смерти от коронавируса сообщило издание Daily Mail. Жертвой COVID-19 стал 14-летний подросток из Португалии. Сообщается, что ребенок страдал псориазом, однако у него не было серьезных проблем со здоровьем. Несколькими днями ранее в парижской больнице от коронавируса умерла 16-летняя девушка. Отмечается, что у нее не было хронических заболеваний, и смерть была констатирована через неделю после обнаружения "легкого кашля".

Молодые чаще контактируют и выходят на улицы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн предполагает, что высокий процент заболевания среди молодых может быть обусловлен тем, что они хуже соблюдают режим самоизоляции.





Анатолий Альтштейн вирусолог, доктор медицинских наук Такая статистика может показывать то, что молодые больше передвигаются, больше контактируют, поэтому больше заражаются. Если люди будут соблюдать режим самоизоляции, это позволит нам затормозить темпы эпидемии и сократить количество смертей.

Несмотря на ограничения, предпринятые властями для того, чтобы предотвратить распространение эпидемии, около 20% москвичей продолжают игнорировать призывы о соблюдении режима самоизоляции.





Сергей Собянин мэр Москвы Даже по Москве мы видим, что около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения по переводу на домашний режим и самоизоляцию не только групп риска, но и всех граждан.

Сергей Собянин сообщил, что к концу текущей недели планируется запустить систему контроля за соблюдением режима самоизоляции. Это позволит полностью контролировать передвижение граждан по городу и оперативно работать с нарушителями режима.



Также мэр подчеркнул, что в ближайшее время будет принят федеральный закон, который позволит более активно работать по данному вопросу. Это позволит властям радикально усилить меры самоизоляции.

С 30 марта были введены ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно выходить только при необходимости обращения за экстренной медицинской помощью или другой угрозы жизни и здоровью, а также поездок на работу, если это необходимо. Разрешается совершать покупки в продуктовых магазинах и аптеках и выгул питомцев в радиусе 100 метров от дома.

В соответствии с указом Владимира Путина период с 28 марта по 5 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.