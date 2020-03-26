"Коронавируса не существует": о тех, кто не верил в COVID-19 и в итоге им заразился

По последним данным на 27 марта, коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек в 199 странах, свыше 21 тысячи скончалось. Тем не менее некоторые люди продолжают игнорировать опасность инфекции и доказывают другим, что никакого вируса не существует. Рассказываем о тех, кто не верил в коронавирус и в итоге им заразился.

Смерть после хайпа

Видео: соцсети

Как сообщают СМИ, в Иране в период эпидемии некоторые журналисты старались доказать, что коронавируса не существует. С этой целью они вовсю общались вживую, облизывали святыни и утверждали, что властям необходимо что-то предпринять, чтобы погасить панику среди населения.

Среди таких экспериментаторов был и журналист Хамед Джалали Кашане. Как сообщает "Комсомольская правда", Хамед обвинял правительство в намеренном запугивании граждан коронавирусом, чтобы повлиять на результаты выборов. Даже попав в больницу с температурой, он до последнего верил, что это грипп. При этом Хамед признался, что хотел бы, чтобы у него диагностировали коронавирус. "Можно было бы посмеяться и хайпануть", – написал журналист на своей странице в Twitter 21 февраля. Через 8 дней после этого Хамед скончался.

Облизал унитаз

Фото: соцсети

Еще одно заражение коронавирусом на желании хайпануть произошло в США. Как сообщает РИА Новости, TikTok-блогер под ником Larz записал ролик, в котором облизал сиденье унитаза в общественном туалете. Видимо, блогер сделал это в стремлении поднять просмотры своих постов, ведь до этого видео на каждый пост парня приходилось в среднем не более 5-10 лайков. "Коронавирусный челлендж" закончился для блогера заражением COVID-19. Сейчас он находится в больнице, а соответствующий ролик с его страницы удален.

Серия подобных видео появилась в соцсетях на фоне пандемии коронавируса. Первой такой эксперимент опубликовала в TikTok блогер Ава Луиза. Девушка облизала сиденье унитаза в самолете. При этом позже она удалила видео и призналась, что тщательно дезинфицировала унитаз перед съемкой.

Не ходите дети в Африку гулять

Страшный случай гибели после несоблюдения карантинного режима произошел в Руанде. Как сообщает "Российская газета", 25 марта мужчина пошел на рыбалку на реку Ньябаронго вопреки запрету покидать дом из-за коронавируса. Там его убил и съел крокодил.

Глава южного района Уганды Элис Кайтеси подтвердил этот факт. "Этот человек нарушил распоряжение об обязательном пребывании дома, оказавшись таким образом в числе тех крайне немногочисленных граждан, которые не сотрудничают с властями в борьбе с коронавирусом", – сообщил Кайтеси.

В Руанде на данный момент насчитывается более 40 инфицированных вирусом. Это самый высокий показатель в данном регионе. С 22 марта в стране введен карантин, жителям запрещено покидать свои дома.

Депутат Рады тоже не поверил

Фото: Сергей Шахов/facebook.com

18 марта стало известно о заражении коронавирусом депутата Верховной рады Украины Сергея Шахова. Как сообщает "Комсомольская правда в Украине", он заболел после того, как прилетел из Франции, где отмечал 8 Марта вместе с женой и еще одной семейной парой. Вскоре диагноз был также подтвержден и у его жены.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что до инфицирования Шахов утверждал с трибуны парламента, что коронавируса нет. "Насколько мы видим, коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах у чиновников", – говорил депутат.



В Москве выявлено 703 случая заражения коронавирусом, из них 157 – за последние сутки. 18 человек выздоровели. Все заболевшие, а также контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением медиков. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны. Общее число заболевших COVID-19 в России перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек.

Следующая неделя по указу президента РФ объявлена нерабочей. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране. В торговых центрах останутся открытыми только магазины, банки и службы быта. Центры государственных услуг "Мои документы" переходят на режим работы по предварительной записи.