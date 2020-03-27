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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

По словам политика, анализ на COVID-19 оказался положительным. Кроме того, за последние 24 часа у него развились слабо выраженные симптомы. Сейчас Джонсон находится в самоизоляции, но он добавил, что продолжит руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции.

В Соединенном Королевстве было подтверждено более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом, 578 человек скончались. В стране действует карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут в стране через 2–3 недели.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено более 460 тысяч человек, смертельных исходов – свыше 21 тысячи.

СМИ сообщают, что в Берлине с коронавирусом госпитализирован солист Rammstein Тилль Линдеманн. По неофициальным данным, музыкант находится в реанимации.

Коронавирус подтвердили у Льва Лещенко. Врач рассказал, что Лещенко поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии.