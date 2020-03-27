Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в администрации президента

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации главы государства, сообщает ТАСС.

"Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить, о втором мне не известно", – сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что заразившийся сотрудник не контактировал с Владимиром Путиным.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия готова к использованию новой тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Еще три тест-системы проходят этапы регистрации.

На следующей неделе в России зарегистрируют тест-систему, которая будет определять иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Тест-система подготовлена центром "Вектор".

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

