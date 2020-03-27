В России зарегистрируют тест-систему на определение иммунитета к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На следующей неделе в России зарегистрируют тест-систему, которая будет определять иммунитет к новой коронавирусной инфекции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, тест-система подготовлена "Вектором". Она направлена на исследование методом имунно-ферментного анализа, и сможет определять, есть антитела памяти или это острое состояние заболевания.

"Также по сокращенной временной программе и с большой эффективностью мы сможем определить как среди населения, так и среди медперсонала людей, которые уже имеют иммунитет и которые могут уже более свободно работать с пациентами", – уточнила Попова.

Кроме того, сегодня должна быть зарегистрирована новая тест-система, которая ускорит проведение анализа на новый коронавирус до 2,5 часа и значительно упростит ее в технологическом исполнении.

Ранее российские ученые заявили, что определять у пациентов коронавирусную инфекцию можно при помощи рентгеновских снимков легких. Теперь эксперты занимаются обучением нейросети, ранее выявлявшей признаки обычной пневмонии.

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

