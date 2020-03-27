В Москве запустили сайт о лечении коронавируса для медиков

В столице запустили сайт с актуальными данными по современной профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции для медиков, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения (НИИОЗММ ДЗМ).

На портале представлены ключевые научно-исследовательские данные с анонсами на русском языке. В их числе анализ эпидемиологических показателей, методические рекомендации, технологические регламенты и нормативные документы.

Данные собраны с ресурсов ВОЗ, Центров по контролю и профилактике заболеваний США, медицинского журнала The Lancet, платформы Web of Science, базы данных Scopus, а также ресурсов Минздрава РФ, Роспотребнадзора и Депздрава Москвы.

Ресурс создан в рамках образовательного проекта Депздрава Москвы. Адрес сайта: niioz.ru/covid-19.

Ранее российские ученые заявили, что определять у пациентов коронавирусную инфекцию можно при помощи рентгеновских снимков легких. Теперь эксперты занимаются обучением нейросети, ранее выявлявшей признаки обычной пневмонии.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось. Ведется разработка вакцины.