Нейросеть определит коронавирус по флюорографии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские ученые заявили, что определять у пациентов коронавирусную инфекцию можно при помощи рентгеновских снимков легких. Сейчас медики в поисках альтернативного способа тестирования и предлагают флюорографию, сообщает газета "Известия".

По словам специалистов, в настоящий момент продолжаются поиски альтернативных способов тестирования COVID-19, так как быстрые тест-системы еще распространены недостаточно.

При этом руководитель Центра искусственного интеллекта университета Иннополис Рамиль Кулеев отметил, что в работе поможет система искусственного интеллекта.

"Врачи нашли такие отличительные признаки коронавирусной пневмонии, как интерстициальное поражение легких преимущественно с обеих сторон", – сказал Кулеев.

Теперь эксперты занимаются обучением нейросети, ранее выявлявшей признаки обычной пневмонии.

Недавно сообщалось, что Минздрав РФ готов начать массовое производство новой тест-системы для выявления коронавируса.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось. Ведется разработка вакцины.

Ранее стало известно, что Филатовская больница готова принять пациентов с коронавирусом в Москве.