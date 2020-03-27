Филатовская больница готова принять пациентов с коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Филатовская больница готова принимать пациентов с коронавирусом. Для этого выделено более 1300 коек и 110 коек реанимации, сообщили в Оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.
Клиника оснащена самым современным оборудованием для борьбы с осложнениями: 146 аппаратами ИВЛ и 2 аппаратами ЭКМО.
"В кратчайшие сроки перепрофилировали и подготовили к приему больных сразу 3 корпуса крупнейшего стационара в восточном административном округе. Клиника полностью оснащена и располагает всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели или имеют подозрение на инфекцию", – рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Корпуса больницы разделили на "грязные" и "чистые" зоны, оборудован шлюз для медперсонала. Необходимый уровень чистоты воздуха поддерживается специальными бактерицидными установками. Пациенты с подтвержденным диагнозом будут находиться отдельно от контактных, ожидающих результатов анализа.
В корпусах оборудованы палаты с индивидуальными санузлами (туалет, душ, раковина), современной системой вентиляции и обеззараживанием помещений. Для пациентов предусмотрено 5-разовое питание.
Пациентам с подозрением на коронавирус окажут помощь более 500 специалистов – инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, хирурги. Весь персонал клиники прошел обучение по работе в условиях коронавируса.
Ранее сообщалось, что за каждого взрослого инфицированного COVID-19 медицинское учреждение будет получать по 200 тысяч рублей. На 5 тысяч рублей больше клиникам будут выдавать за каждого ребенка.
"Этого достаточно, чтобы обеспечить повышенную заработную плату, она включает в себя все необходимые средства защиты, лечение, исследования", – прокомментировала это решение Ракова.
В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом. На Москву приходится 546 случаев, из которых 136 выявлено за последние сутки.
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