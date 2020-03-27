В России готовы к использованию новой тест-системы для выявления коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Россия готова к использованию новой тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"Сегодня завершено испытание, сейчас идет оформление документов по выпуску новой тест-системы для более быстрого тестирования пациентов автоматическим способом", – заявил Мурашко.
Он добавил, что в настоящий момент еще три тест-системы проходят этапы регистрации, отметив, что одна из них будет выпущена уже в пятницу, 27 марта. По его словам, такие системы регистрируются в РФ в течение одних-двух суток.
Ранее Сергей Собянин также сообщал о скором выходе новых тест-систем, которые упростят и ускорят диагностику коронавируса. Мэр города отмечал, что само исследование станет быстрее и проще.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, рассказала, что новая тест-система поможет определить людей, в первую очередь врачей, которые уже имеют иммунитет к новому коронавирусу.
В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.
Москвичи начали массово проверяться на коронавирус
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