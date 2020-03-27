В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии взрывного роста коронавируса в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Взрывного роста коронавируса в России в настоящее время не наблюдается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что 20% заболевших коронавирусом не выезжали за рубеж – каждый пятый инфицированный в стране заразился через контакт с заболевшим. Кроме того, у 72% заболевших коронавирусом наблюдается соответствующая клиника, у 18% болезнь протекает бессимптомно, передает РИА Новости.
Попова рассказала, что 27 марта будет зарегистрирована новая тест-система для определения коронавируса. По ее словам, новая система поможет определить людей, в первую очередь врачей, которые уже имеют иммунитет к новому коронавирусу.
Общее число заболевших коронавирусом в России перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны. В Москве выявили 157 новых случаев, 8 – в Подмосковье, еще 12 выявлено в Крыму. Число вылечившихся увеличилось на 7 человек, до 45.
26 марта в московском метро выявили 250 человек с температурой. В Депздраве рекомендовали пассажирам оставаться дома.
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Мэр Москвы ввел на этот период ограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.
Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
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