В ближайшее время будут зарегистрированы новые тест-системы для определения коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время должны быть зарегистрированы новые тест-системы, которые упростят и ускорят диагностику коронавируса. Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Они позволят ускорить лабораторные исследования, уменьшить необходимые расходные материалы для этих исследований", – цитирует мэра Агентство "Москва". Собянин добавил, что само исследование станет быстрее и проще.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, рассказала, что зарегистрируют новую тест-систему уже 27 марта. Она поможет определить людей, в первую очередь врачей, которые уже имеют иммунитет к новому коронавирусу.

Общее число заболевших коронавирусом в России перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны. В Москве выявили 157 новых случаев, 8 – в Подмосковье, еще 12 выявлено в Крыму. Число вылечившихся увеличилось на 7 человек, до 45.

26 марта в московском метро выявили 250 человек с температурой. В Депздраве рекомендовали пассажирам оставаться дома.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Мэр Москвы ввел на этот период ограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.

Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.