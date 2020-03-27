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Общество

14:14

Солист Rammstein Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

культура за рубежом общество

Фото: ТАСС/Алекс Пеньков

Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом, сообщает газета Bild.

По неофициальной информации, музыкант находится в реанимации, передают "Дни.ру".

15 марта Линдеманн дал два сольных концерта в Москве. Он находился в огромном пузыре, в котором плыл среди фанатов, исполняя свои главные хиты. Затем он вышел из пузыря и стал кидать куски торта в зрителей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации главы государства. Он уточнил, что заразившийся сотрудник не контактировал с Владимиром Путиным.

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

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