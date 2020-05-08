Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дарвиновский музей проведет онлайн-экскурсию по темным залам с фонариками 16 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.
Во время экскурсии для гостей проведут различные викторины, мастер-классы, перформансы, а также пройдет лаборатория для детей под названием "Клетчатые фантазии". В пресс-службе добавили, что музыка в ночном музее будет представлять из себя "Эволюционные этюды".
Из-за угрозы распространения коронавируса многие учреждения Москвы временно закрылись. Музеи, театры, библиотеки и культурные центры подготовили различные онлайн-программы.
Так, в столице запущен проект "Культурная Москва онлайн". Найти его можно на портале mos.ru. В коллекции собраны концерты, спектакли, экскурсии и лекции.
А парк "Остров мечты" запустил кампанию #МечтайДома. На сайте парка появился раздел, где все желающие могут скачать раскраски, лабиринты или загадки для детей, а также послушать аудиокнигу "Остров мечты".
В разделе будут регулярно появляться ролики с участием персонажей тематического парка, которые рассказывают о необходимых мерах предосторожности в период пандемии коронавируса.
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