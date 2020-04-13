В столице запустили проект "Культурная Москва онлайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На mos.ru запустили проект "Культурная Москва онлайн", который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На одной интернет-площадке собраны десятки концертов, спектаклей, экскурсий и лекций. Найти мероприятие по своему вкусу можно, воспользовавшись удобной подборкой.

Главная страница проекта содержит меню с восемью разделами: "Театр", "Музыка", "Музеи", "Кино", "Литература", "Шоу", "Экскурсии" и "Знания".

Если же воспользоваться отдельной вкладкой #Москвастобой, можно сразу попасть на сайт одноименного проекта. Его создали столичный комитет по туризму и культурные площадки города.

Из-за угрозы распространения коронавируса многие учреждения Москвы временно закрылись. Музеи, театры, библиотеки и культурные центры подготовили онлайн-программы.

29 марта Сергей Собянин выпустил указ о дополнительных мерах по предотвращению пандемии COVID-19 в Москве. В частности, столичные жители не могут покидать дома за исключением особых случаев, прописанных в указе. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

10 апреля мэр заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте введут пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончалось. В России зафиксировано 15570 заболевших, вылечился 1291 человек, скончались 130 человек.

