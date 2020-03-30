ВДНХ подготовила онлайн-мероприятия для москвичей на нерабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Онлайн-лекции, мастер-классы и видеоэкскурсии будут доступны в социальных сетях учреждений ВДНХ на время закрытия комплекса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Познавательная онлайн-программа ВДНХ начинается 31 марта. В ней участвуют центр "Космонавтика и авиация", "Москвариум", "Техноград", центр письменности "Слово", павильон "Рабочий и колхозница" и другие знаковые площадки", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

В частности, 2 апреля в 13:00 можно будет совершить онлайн-прогулку по музею ВДНХ. Желающие смогут узнать много нового из истории открытия и дальнейшей жизни комплекса.

Кроме того, на странице ВДНХ в "Одноклассниках" можно изучить познавательную программу, посвященную центру славянской письменности "Слово". Также в рамках работы учреждения на страницах ВДНХ и "Слова" в сети Instagram появятся образовательные мультфильмы и видеоролики о русском алфавите. Кроме того, 1 апреля в 15:00 состоится трансляция мастер-класса, посвященного кириллическим шрифтам.

Также желающих ждут онлайн-экскурсии по монументу "Рабочий и колхозница", а также про первого главного архитектора комплекса Вячеслава Олтаржевского. На странице парка желающие смогут побольше узнать об истории России, посмотрев лекции, которые будут выкладывать в рамках проекта "Россия – моя история".

31 марта в 13:00 проведут трансляцию прогулки по экспозиции центра "Космонавтика и авиация", в рамках которой слушатели узнают о главных сюжетах истории советского покорения космоса. Кроме того, на сайте центра можно посмотреть видеоуроки с участием летчиков-космонавтов.

Специальную программу подготовили и для интересующихся морскими обитателями. "Москвариум" с 3 апреля будет размещать на своем канале в Youtube показательные кормления различных экзотических рыб. Кроме того, для москвичей опубликуют познавательные видеоролики, где специалисты расскажут о жизни обитателей "Москвариума".

Москвичи смогут посмотреть в онлайн-режиме и на жизнь "Городской фермы". Школа проведет и мастер-классы, на которых расскажут, как своими руками сделать из стекла брошь, подвеску, картину или бусину. Кроме того, центр развития карьеры "Техноград" подготовил цикл видеолекций, посвященный организации рабочего пространства дома во время карантина.

С 28 марта по 5 апреля, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве закрыли все крупные столичные парки. 27 марта он призвал москвичей остаться дома на этот период и напомнил, что нерабочая неделя введена для борьбы с распространением коронавируса.

29 марта Собянин выпустил указ о дополнительных мерах по предотвращению пандемии COVID-19 в Москве. В частности, столичные жители не могут покидать дома за исключением особых случаев, прописанных в указе. В ближайшее время будет введена система спецпропусков, которые будут позволять жителям выходить из дома. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В настоящий момент в России зафиксировали 1534 случая заражения коронавирусом. 1014 из них приходятся на Москву. Девять человек скончалось в результате инфицирования, 64 человека выздоровели.