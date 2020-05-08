Проект #Москвастобой показал архивные фото послевоенной столицы

Фото: ТАСС/Анатолий Гаранин
Архивные фотографии послевоенной столицы появились в проекте #Москвастобой. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Виртуальную экскурсию подготовили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На фотографиях запечатлены музыканты Большого государственного симфонического оркестра, выступающие на Манежной площади, первый Парад Победы 24 июня 1945-го.
"Вернувшиеся с фронта солдаты и первый праздничный салют 9 мая 1945-го — архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих и тяжелых испытаний. Опубликованные снимки позволяют увидеть, как отмечали долгожданную Победу 75 лет назад и как выглядела Москва в первые послевоенные дни и месяцы", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
На онлайн-платформе #Москвастобой также доступны видеоэкскурсии, лекции и другие познавательные материалы. В частности, на сайте опубликован проекта Музея Победы, который рассказывает о ключевых сражениях.
Онлайн-проект "Исторический музей в годы Великой Отечественной войны" посвящен труду работников культурных учреждений. Для посетителей доступны материалы, рассказывающие об эвакуации ценных экспонатов из здания на Красной площади.
Видеолекции о военной истории подготовил на онлайн-платформе и Музей военной формы. Также для горожан собраны фронтовые письма защитников страны. Позднее они будут опубликованы на сайте в виде подкастов.
Проект #Москвастобой – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму города Москвы. Он предоставляет пользователям доступ к виртуальному посещению экскурсий, театральных постановок, мастер-классов и модных показов.
К проекту уже присоединились Третьяковская галерея, Государственный музей имени Пушкина, музей современного искусства "Гараж", Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация", центр "Слово" на ВДНХ и другие учреждения.
В этом году всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые пройдет онлайн.
Из-за распространения коронавируса также перенесли подготовку и проведение парада в День Победы.
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