Проект #Москвастобой показал архивные фото послевоенной столицы

Фото: ТАСС/Анатолий Гаранин

Архивные фотографии послевоенной столицы появились в проекте #Москвастобой. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Виртуальную экскурсию подготовили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На фотографиях запечатлены музыканты Большого государственного симфонического оркестра, выступающие на Манежной площади, первый Парад Победы 24 июня 1945-го.

"Вернувшиеся с фронта солдаты и первый праздничный салют 9 мая 1945-го — архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих и тяжелых испытаний. Опубликованные снимки позволяют увидеть, как отмечали долгожданную Победу 75 лет назад и как выглядела Москва в первые послевоенные дни и месяцы", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На онлайн-платформе #Москвастобой также доступны видеоэкскурсии, лекции и другие познавательные материалы. В частности, на сайте опубликован проекта Музея Победы, который рассказывает о ключевых сражениях.

Онлайн-проект "Исторический музей в годы Великой Отечественной войны" посвящен труду работников культурных учреждений. Для посетителей доступны материалы, рассказывающие об эвакуации ценных экспонатов из здания на Красной площади.

Видеолекции о военной истории подготовил на онлайн-платформе и Музей военной формы. Также для горожан собраны фронтовые письма защитников страны. Позднее они будут опубликованы на сайте в виде подкастов.

Проект #Москвастобой – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму города Москвы. Он предоставляет пользователям доступ к виртуальному посещению экскурсий, театральных постановок, мастер-классов и модных показов.

К проекту уже присоединились Третьяковская галерея, Государственный музей имени Пушкина, музей современного искусства "Гараж", Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация", центр "Слово" на ВДНХ и другие учреждения.

В этом году всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые пройдет онлайн.

Из-за распространения коронавируса также перенесли подготовку и проведение парада в День Победы.

