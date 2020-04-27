Акция "Бессмертный полк" пройдет в режиме онлайн

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие "Бессмертный полк" претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции", – заявили в пресс-службе движения "Волонтеры Победы".

Сообщается, что видеошествие выведут на 200 медиаэкранов по Москве. Помимо этого, партнером проекта выступит онлайн-кинотеатр "ОККО". Посмотреть трансляцию можно будет и на официальном сайте "Бессмертного полка".

Технически шествие будет представлять из себя видеоряд фотографий ветеранов войны. Он будет формироваться автоматически на основе базы данных.

"Заполнить соответствующую форму можно на сайте одной из партнерских площадок: сайте "Бессмертного полка России", сайте проекта "Банк памяти", а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники", – уточнили организаторы.

Обрабатывать поступающие заявки будут волонтеры. Они проверят их на отсутствие провокационных или порочащих случаев. К работе добровольцы приступят с 28 апреля и будут заниматься модерацией вплоть до 9 мая. Накануне, 26 апреля, прошло их первое обучение по работе с порталом "Банк памяти".

Организаторы акции объявили о необходимости отмены шествия в начале апреля. В качестве альтернативы гражданам тогда предложили флешмоб в социальных сетях.

Президент России Владимир Путин 16 апреля официально отложил подготовку к параду Победы и иным государственным мероприятиям по случаю праздника. Данное решение связано со сложной эпидемиологической обстановкой в стране.

