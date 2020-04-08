Организаторы "Бессмертного полка" рекомендуют отказаться от шествия 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Поскольку в условиях распространения коронавируса 9 Мая лучше не выходить из дома, шествие "Бессмертного полка" предлагают отменить. Об этом сообщили на официальном сайте движения.

"Любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Мы считаем в условиях реальной опасности, даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в массовых мероприятиях на улицах 9 Мая", – заявили организаторы.

В качестве альтернативы шествию "Бессмертного полка" было предложено провести виртуальный день памяти в социальных сетях. Поделиться историей можно как в видео-, так и в фотоформате, причем следует указать хештеги #Бессмертныйполкдома, #мойполкдома и #бессмертныйполк2020.

Организаторы объяснили, что данные публикации будут автоматически дублироваться в специальный раздел #Бессмертныйполкдома на сайте движения. Поддержать акцию можно будет и украшением фотографии профиля в соцсетях или ее заменой на фотографию ветерана.

Авторы движения "Бессмертный полк" напомнили, что 9 Мая – это в первую очередь день памяти. Поэтому семьям посоветовали вспомнить свои истории о войне и пообщаться с близкими.

Ранее сообщалось, что акцию поддержат на Международной космической станции (МКС). В конце апреля на станцию отправят данные о родственниках участников проекта. Они будут загружены на флешку, которую включат в состав груза.

