Все ветераны ВОВ с российским гражданством получат выплаты к 9 Мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Все ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство РФ и получающие российскую пенсию, получат выплаты к 75-летию Победы вне зависимости от страны проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Если ветеран является гражданином РФ или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги", – сказал Песков.

В начале февраля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.

Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Президент РФ поручил произвести выплаты в апреле – мае 2020 года.

В дополнение к федеральной выплате ветераны ВОВ получат единовременную материальную помощь от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Соответствующее распоряжение было принято на заседании президиума правительства Москвы, которое провел Сергей Собянин.

На данный момент в Москве проживает более 52 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Ежемесячно они получают две пенсии и ряд определенных социальных выплат. Средний доход инвалидов Великой Отечественной войны составляет 52,3 тысячи рублей, участников Великой Отечественной войны – 35,3 тысячи рублей, участников обороны Москвы – 36,2 тысячи рублей, тружеников тыла – 27,8 тысячи рублей.

Летом прошлого года глава государства подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в России. Целью станет сохранение исторической памяти и ознаменование 75-летия Победы 1941–1945 годов.

