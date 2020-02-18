Ветераны ВОВ получат право на пожизненный бесплатный проезд в поездах

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РЖД обеспечит ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах внутри страны. Также бесплатный проезд предоставляется одному сопровождающему, сообщает "Интерфакс".

"В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда", – заявил глава компании Олег Белозеров.

По случаю 75-летия Победы ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

На выплаты предусмотрено более 71 миллиарда рублей. Деньги перечислят автоматически, для этого не нужно писать заявление.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне телеканал Москва 24 запустил проект "Письма Победы" с целью собрать единую электронную библиотеку писем военных лет.