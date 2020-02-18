Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18 февраля, 20:57

Ветераны ВОВ получат право на пожизненный бесплатный проезд в поездах

общество праздники

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

РЖД обеспечит ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах внутри страны. Также бесплатный проезд предоставляется одному сопровождающему, сообщает "Интерфакс".

"В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда", – заявил глава компании Олег Белозеров.

По случаю 75-летия Победы ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

На выплаты предусмотрено более 71 миллиарда рублей. Деньги перечислят автоматически, для этого не нужно писать заявление.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне телеканал Москва 24 запустил проект "Письма Победы" с целью собрать единую электронную библиотеку писем военных лет.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика