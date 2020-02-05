Россияне смогут написать письма ветеранам в рамках проекта #ПочтаПобеды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Телеканал RT запускает проект #ПочтаПобеды для отправки писем ветеранам. На сайте сказано, что в его рамках также будут рассказаны истории участников Великой Отечественной войны.

На протяжении нескольких месяцев #ПочтаПобеды будет рассказывать историю войны и победы в ней. Отмечается, что проект презентует рассказы тех, кто пережил блокаду Ленинграда, кто расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

Уточняется, что все желающие смогут написать письмо ветерану. Каждое послание будет передано адресату лично в руки.

Ранее в Музее Победы были показаны редкие кадры хроники о маршале Жукове. Показ был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В фильме нашли отражение главные этапы военной биографии маршала: Халхин-Гол, Битва за Москву, Сталинград, Берлин и прием Парада Победы 1945 года.