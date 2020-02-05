Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05 февраля, 20:23

Россияне смогут написать письма ветеранам в рамках проекта #ПочтаПобеды

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Телеканал RT запускает проект #ПочтаПобеды для отправки писем ветеранам. На сайте сказано, что в его рамках также будут рассказаны истории участников Великой Отечественной войны.

На протяжении нескольких месяцев #ПочтаПобеды будет рассказывать историю войны и победы в ней. Отмечается, что проект презентует рассказы тех, кто пережил блокаду Ленинграда, кто расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

Уточняется, что все желающие смогут написать письмо ветерану. Каждое послание будет передано адресату лично в руки.

Ранее в Музее Победы были показаны редкие кадры хроники о маршале Жукове. Показ был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В фильме нашли отражение главные этапы военной биографии маршала: Халхин-Гол, Битва за Москву, Сталинград, Берлин и прием Парада Победы 1945 года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика