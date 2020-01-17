Редкие кадры хроники о маршале Жукове впервые покажут в Музее Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы покажут подборку архивных документальных кадров о советском полководце, маршале Советского Союза Георгие Жукове, сообщает пресс-служба музея.

Показ состоится 18 января в рамках военно-исторического проекта "День Армии", запущенного Музеем Победы и Минобороны к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как поясняется, в фильме отражены главные этапы военной биографии Жукова: Халхин-Гол, Битва за Москву, Сталинград, Берлин и прием Парада Победы 1945 года.

Перед началом просмотра выступит доктор исторических наук, профессор Виктор Изонов.

До 9 мая в кинотеатре каждую субботу проходят бесплатные показы военного художественного и документального кино. Затем фильмы передадут для демонстрации в музеи, участвующие в проекте "Территория Победы".

Ранее сообщалось, что студенты российских вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе 25 и 26 января. Акция приурочена к Татьяниному дню.