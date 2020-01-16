Студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы в Татьянин день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Студенты российских вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе 25 и 26 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Акция приурочена к Татьяниному дню.

К празднику музей подготовил специальную программу, которая посвящена подвигам молодежи в годы ВОВ. Для входа учащимся надо будет лишь предъявить в кассе студенческий билет. Бесплатные экскурсии по комплексу и экспозиции "Подвиг армии" будут проводить в 12:00 и 16:00. Участников будут ждать у экскурсионного бюро на нулевом этаже.

В зале "Конев" музейного кинотеатра 25 января в 14:00 на большом экране покажут драматический фильм Петра Тодоровского "Какая чудная игра" (1995). В Зале полководцев 25 и 26 января в 14:00 пройдут концерты с военными песнями.

Отмечается, что каждые 15–20 минут с 10:00 до 20:30 от станции метро "Парк Победы" до главного здания музея будут ходить бесплатные автобусы.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.

Музей Победы – часть мемориального комплекса на Поклонной горе. В нем хранится порядка 300 тысяч экспонатов. На открытых площадках музея представлено около 400 образцов военной техники и вооружения периода Великой Отечественной войны и второй половины ХХ века.

В состав музейного комплекса входят основная экспозиция, диорамный комплекс, Зал памяти и скорби, Зал исторической правды, Зал полководцев, Зал славы, трехмерная художественно-историческая панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", художественная галерея и четыре кинозала.

Впервые столица отметила День студента на общегородском уровне в прошлом году. Тогда праздник прошел 25 января на 32 площадках в разных округах города.